أخبار مصر | غلق جزئى لطريق الواحات فى الاتجاهين لمدة 7 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق جزئى لطريق الواحات فى الاتجاهين لمدة 7 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتعاون مع جهاز مدينة 6 أكتوبر بتنفيذ أعمال الربط الخاصة بكابلات كهرباء مول مصر مع مدينة الإنتاج الإعلامى مما يضطرهما لغلق طريق الواحات والطريق البطىء بالاتجاهين على أن تكون الأعمال على النحو التالى:

غلق جزئى لطريق الواحات فى الاتجاهين تحديداً أمام مول مصر لمدة 7 أيام ابتداء من يوم الإثنين الموافق 9/3/2020 حتى يوم الأحد الموافق 15/3/2020 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجهات المسئولة عن الأعمال بسرعة تنفيذ الأعمال وإعادة الشىء لأصله وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بصورة طبيعية فور الانتهاء، مشدداً على الالتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير، على أن يتم نشر اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لإرشاد المركبات بمحيط مناطق الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بتعليمات اللوحات ولجان المرور لتفادى التكدسات.