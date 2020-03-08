أخبار مصر | حزب المصريين: المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب المصريين: المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة أمل جاب الله، مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن اليوم العالمي للمرأة حدث تاريخي في حياة كل سيدة كونه اليوم الذي تلقى فيه المرأة التقدير والاحترام لإنجازاتها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعيش في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أزهى عصورها.

وأضافت جاب الله، في تصريح مساء اليوم الأحد، أنه لا يمكن أن ننسى دور المرأة الأساسي والحيوي في المجتمع المصري فهي تستحق كل تقدير واحترام، لافتة إلى أنها تستحق أن تكرم كل يوم وليس في يوم واحد فقط في العام.

وأشارت مساعد رئيس حزب المصريين، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم المرأة ووضعها في موقعها الحقيقي ويعمل على تمكين المرأة من الأماكن القيادية، موضحة أنه بالفعل الدولة المصرية تكرم المرأة وترفع رايتها أكثر من أي وقت مضى.

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ولفتت إلى أنه في الحكومة المصرية نجد أن ربع أعضائها من النساء، وهن 8 وزيرات في الحكومة مما يؤكدا أن الرئيس السيسي يعي جيدا أهمية المرأة المصرية، بالإضافة إلى إطلاق الدولة مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مؤكدة أن الدولة تقدم كل الدعم لصالح المرأة.

وأكملت مساعد رئيس الحزب، أن المرأة في مصر حصلت على جميع حقوقها، وحققت مبدأ المساواة بينها وبين الرجل على كافة المستويات، مضيفة أن المرأة نجحت في إثبات ذاتها وتقلدت المناصب القيادة وحققت كل تفوق.

ويحتفل العالم اليوم 8 مارس باليوم العالمي للمرأة تقديرا لجهودها وما تقدمة لصالح المجتمع في دول العالم، وأصبح اليوم العالمي للمرأة موعدا للاحتفال بإنجازات المرأة في المجتمع وفي مجالات السياسة والاقتصاد.