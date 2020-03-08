شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء بنوك: تحصين الإمكانيات المالية عقب الأزمة المالية الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض برنامج «بنوك واستثمار»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، تقريرًا مصورًا عن فعاليات منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية على مدار 3 أيام، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، وبمشاركة أكثر من 250 من قيادات المصارف العربية ورؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية.

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وبدوره قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، في تصريحات لبرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، إن إدارة البنك حريصة من خلال التوصيات المعلنة عن المنتدى استثمار كافة الطاقات الموجودة، سواء في تطوير البنية التحتية التكنلوجية للبنوك، وأيضًا تطبيق كافة المعايير العالمية في المخاطر للحافظ على مستويات مقبولة لا تعكس على سلامة وقوة القطاع المصرفي.

ومن جانبه أضاف حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن المنتدى ناقش على مدار 3 أيام المخاطر ومخاطر الائتمان سواء مخاطر تشغيلية أو تتعلق بالائتمان نفسها، كذلك المحاور التي تدور حول هذه المخاطر، والمخصصات المطلوبة للتوافق مع المطالبات الدولية للمخاطر.

وأوضح حنا الصراف، رئيس إدارة المخاطر في بنك البحر المتوسط اللبناني، أنه عقب الأزمة العالمية في 2009 كل البنوك حصنت امكانياتها المالية، من حيث رفع ميزانيتها المادية وضع سيولة احتياطية لتواجه هذه المخاطر الكبيرة، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك تشديد على كل البنوك في الدول العربية والعالم بتطوير إدارة المخاطر.