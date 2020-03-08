شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: نقل 45 مصريًا وفرنسيًا من مركب أسوان إلى مستشفى النجيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن وزارة السياحة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة منذ ظهور فيروس كورونا وتم عمل إجراءات كبيرة في الفنادق بتعليمات من وزارة الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تعميم منشورات على كافة المنشآت الفندقية، والسياحية من شانها أن تزيد من الوعي بشأن كورونا.

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وأوضح أنه تم نقل 45 شخصا مصريين وفرنسيين من الباخرة النيلية في اسوان إلى مستشفى النجيلة و11 حالة عينتهم كانت سلبية تم نقلهم للحجر الصحي في مطروح.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة أعطت تعليمات لمديري الفنادق والمراكب بالأقصر بالإبلاغ الفوري للطب الوقائي بالوزارة عن أي حالات اشتباه بكورونا حتى يتم التعامل معها.