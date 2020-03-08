شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: ثلث المدمنين فى العالم من النساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، رئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بالعاصمة النمساوية فيينا، أن ثلث المتعاطين للمواد المخدرة تقريبًا من النساء، وأن عدد النساء اللائى يمكنهن الحصول على العلاج الذى يحتجن إليه، أقل بكثير من الرجال، وأن نحو 75% من ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والفتيات، وأكثر من نصف النساء والفتيات اللائى يقعن ضحايا لجرائم القتل يلقين حتفهن على أيدى شركائهن الحميمين أو أفراد أسرهن، الأمر الذى يتطلب إجراءات جريئة وحاسمة حتى يتم سد هذه الثغرة وتتحقق المساواة.

وقالت، فى بيان بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، إن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يقدم المساعدة للنساء ليحصلن على خدمات الوقاية والعلاج من تعاطى المخدرات، والاضطرابات المرتبطة، موضحة أن الصندوق هو الوحيد الذى يلبى احتياجات النساء والفتيات من ضحايا الاتجار بالبشر ويقدم مساعدات مباشرة إلى 3500 ضحية فى أكثر من 60 بلدا سنوياً، ويشجع على اتباع نهج شامل إزاء العنف يجمع بين قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية والصحة والعدالة من أجل وضع استراتيجيات وقائية وتوفير خدمات الدعم، كما يساعد على إدماج المنظورات من حيث النوع فى تدابير التصدى للإرهاب، وفى إدارة السجون.

وأضافت: «نحن الآن نعيش فى عالم تسعى فيه كل امرأه وفتاة للحصول على جميع حقوقها، وهذا هو الهدف الذى سعى إليه القادة فى بيجِن قبل 25 سنة عندما وقعوا على إعلان وخطة عمل طموحين».