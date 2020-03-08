شكرا لقرائتكم خبر عن 20 خبيرًا أمريكيًا يُجرون عمليات قلب لـ«أطفال أبوالريش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن العلاقات المصرية الأمريكية تحمل عمقًا كبيرًا، خاصة فى مجالات التعاون العلمى وتبادل الخبراء، لافتًا إلى أهمية زيارة الوفد الأمريكى المكون من 20 خبيرًا فى جراحات قلب الأطفال، والتى تساهم بشكل كبير فى إحراز تقدم للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية لأطفال مستشفى أبوالريش الجامعى.

والتقى «عبدالغفار» أعضاء الوفد، أمس الأول، داخل مستشفى أبوالريش، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة صلاح، عميد كطب القصر العينى، فى إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إذ سيجرى الخبراء الأمريكان عمليات قلب للحالات الحرجة من المسجلين على موقع الغرفة المركزية لقوائم الانتظار، على مدار أسبوع.

وأشار «عبدالغفار» إلى اهتمام القيادة السياسية بتوفير جميع سُبل الرعاية الصحية للمرضى من أبناء الوطن والقضاء على قوائم الانتظار فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية، والتى تعد الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار مجانًا، وتخفيف معاناة المصريين من آلام المرض، نتيجة انتظارهم على قوائم المستشفيات، لإجراء العديد من العمليات الجراحية، ونوّه إلى التطوير الذى تشهده «أبوالريش الجامعى للأطفال»، كواحد من أكبر المستشفيات فى مصر والشرق الأوسط، مشيدًا فى الوقت ذاته بالكادر الطبى المتواجد بالمستشفى، والذى لا يقل خبرة عن الوفد الأمريكى الزائر، لذا ستكون الاستفادة متبادلة بين الفريق الطبى المصرى ونظيره الأمريكى على أكبر المستويات المتاحة.