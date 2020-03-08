شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي لطريق الواحات من الاتجاهين لـ7 أيام (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نوهت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتعاون مع جهاز مدينة 6 أكتوبر بتنفيذ أعمال الربط الخاصة بكابلات كهرباء مول مصر مع مدينة الإنتاج الإعلامي، مما يضطرهما لغلق طريق الواحات والطريق البطئ بالإتجاهين على أن تكون الأعمال على النحو التالي:-

غلق جزئى لطريق الواحات في الإتجاهين تحديداً أمام مول مصر لمدة 7 أيام إبتداء من يوم الإثنين الموافق 9/3/2020 حتى يوم الأحد الموافق 15/3/2020، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 صباحاً دون تعطيل للحركة المرورية .

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة الجهات المسؤولة عن الأعمال بسرعة تنفيذ الأعمال وإعادة الشئ لأصله وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بصورة طبيعية فور الإنتهاء، مشدداً على الإلتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير، على أن يتم نشر اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لإرشاد المركبات بمحيط مناطق الأعمال. وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بالإلتزام بتعليمات اللوحات ولجان المرور لتفادي التكدسات.