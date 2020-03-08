شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر نموذجين لامتحانات الثانوية العامة «البوكليت» على موقع الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة التربية والتعليم نموذجين من نماذج «البوكليت» الخاصة بامتحانات الثانوية العامة على الموقع الإلكتروني للوزارة، استكمالاً للجهود التي تبذلها الوزارة للإعداد الجيد والمبكر لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

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من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الوزارة أتاحت نموذجين من نماذج «البوكليت» الخاصة بامتحانات الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية المقررة على طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الحالي.

وأضاف نائب الوزير أن الوزارة بكل أجهزتها وقطاعاتها حريصة على تدريب وتهيئة الطلاب على شكل الورقة الامتحانية وإعدادهم لخوض امتحان الثانوية العامة، موضحًا أن النماذج التدريبية التي تم إطلاقها على موقع الوزارة ستكون شاملة كل أجزاء المنهج الدراسي بالكامل وتم إعدادها في ضوء مواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، من حيث عدد الأسئلة وأنواعها بكل مادة.

وحثت الوزارة طلاب وطالبات الثانوية العامة على ضرورة التدريب على حل أسئلة اختبارات النماذج التي تم رفعها على موقع الوزارة في كل المواد الدراسية، طبقًا لكل شعبة من شعب الثانوية العامة واعتباره تدريبًا جيدًا يؤهلهم لخوض امتحانات الدور الأول، متمنيًا للطلاب النجاح والتفوق في امتحانات هذا العام.