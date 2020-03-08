شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الصغير: الانتهاء من تطبيق «الرمز البريدي» على مستوي الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن البريد المصري قد انتهي من تطبيق منظومة الرمز البريدي على مستوى الجمهورية باستخدام أحدث النظم العالمية، حيث إنه تم تخصيص رقم بريدي متفرد مكون من 7 أرقام لكل مجموعة من المباني على مستوي الجمهورية، بما يضمن رفع كفاءة عمليات التوزيع للبريد المصري، بالإضافة إلى الجهات المختلفة العاملة في مجالات التوصيل والتوزيع والشحن، مشيراً إلى ان المشروع استغرق عامين من العمل الدائم على خرائط مصر الجغرافية بالاعتماد على المعلومات القيمة التي تم الحصول عليها من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، بهدف تحديد رمز بريدي لكل مجموعه من المباني طبقاً لمعايير دولية، بما يضمن سهوله الوصول إلى العناوين وخاصة مع وجود تكرار لأسماء الشوارع وعدم وجود أسماء لبعضها.

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وأكد الصغير أنه:«تم البدء في إتاحة النظام لشركة DHL العالمية لاستخدامه في الاستعلام عن العناوين وتحديد الرمز البريدي لها، مما يوفر أسهل الطرق للوصول إلى العناوين، بما يضمن توفير الوقت والتكاليف ورفع مستوى الخدمة للمواطنين«.

أضاف رئيس الهيئة أن هذا النظام متبع في معظم دول العالم المتقدمة وتعتمد عليه جميع المرافق الحيوية، مثل الاسعاف والإطفاء والشرطة للوصول السريع للحالات الطارئة، كما يساهم هذا النظام في نمو التجارة الالكترونية لسهولة تحديد المواقع والعناوين، كما انه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة تعاون البريد المصري مع الجهات المختلفة لتفعيل الرقم البريدي الجديد ليكون انطلاقة واعدة للتطبيق الفعلي لهذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تسهيل الوصول إلى العناوين باستخدام الترميز البريدي، نظراً لدقة تحديده للمواقع بدلاً من استخدام الطرق التقليدية الحالية.

ومن جانبه قال احمد الفنجري المدير العام لشركة DHL Express Egypt إن تلك الخطوة فارقة وستكون بمثابة نقلة نوعية لمصر في قدرة وكفاءة شركات التوصيل باختلاف أنواعها، للاستدلال على العناوين بشكل أسرع وأدق بجانب المساهمة في تقليل تكلفة الشحن، كما تحرص المنظومة على تسهيل عملية الفرز وتحديد المواقع في زمن قصير جدا، مما يسهل على شركة DHL الوصول إلى عملائها في أسرع وقت كما اعتادوا دائما.