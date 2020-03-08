شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: «فرز النوبارية» تساهم فى تداول الموالح بـ30 مليونًا شهريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير، وزير الزراعة، مركز البحوث الزراعية بإعداد تقرير فنى عن حالة أول محطة لفرز وتعبئة الموالح فى قرية عبدالمنعم رياض بمنطقة النوبارية بالبحيرة، والتى تعد أول نموذج للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يساهم فى تداول للموالح بقيمة 30 مليون جنيه شهرياً طوال موسم إنتاج الموالح وإمكانية إضافة محاصيل أخرى للتشغيل فى المحطة.

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وقال الوزير إن المحطة تعد أحد المشاريع الناجحة بوزارة الزراعة نظرا للآثار الاقتصادية لها على المجتمع المحلى بالمنطقة لتميزها بالتصدير وخاصة للصين ودول الخليج، مشدداً على أنه يأتى ضمن منظومة الدولة للاستغلال الأمثل لجميع الأصول المتاحة. واعتبر «القصير» أن تشغيل محطة الفرز والتعبئة بالنوبارية يعد نموذجا جيدا لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومى فى التنمية الشاملة والمستدامة حيث تقوم هذه المحطة بتصدير الموالح لـ 25 دولة وتوفير العملات الأجنبية لدعم الاقتصاد القومى.

وفى سياق متصل، تفقد فريق فنى من مركز البحوث الزراعية ممثلا فى الإدارة العامة للزراعات المحمية التابع لمركز البحوث الزراعية ضم خبراء من معهد تكنولوجيا الأغذية ومعهد الأراضى والمياه، المحطة، وأشاد بالضوابط الصحية التى تخدم مساحة 30 ألف فدان من المناطق المخصصة لزراعات التصدير، خاصة الموالح ومحاصيل الخضر والفول البلدى.

وأشار المهندس حمادة العمدة، الإدارى العام لمحطة النوبارية للفرز والتعبئة، إلى أن التوسع فى رفع كفاءة محطة الفرز والتعبئة لزيادة طاقتها بإدارة القطاع الخاص تنعكس على تحقيق عدد من المنافع والآثار الاجتماعية والمادية على مزارعى الموالح، منها تحسين جودة منتجات الموالح وزيادتها نتيجة اهتمام المزارعين بزراعتهم بعد ارتفاع أسعارها وانتعاش حركة سيارات النقل بالمنطقة، والتى تعمل على نقل المنتج من المزارع إلى محطة الفرز.