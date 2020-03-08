شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» ترد على مطالب تعليق الدراسة: «المسافة لا تقل عن متر بين الطلاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية، بضرورة مخاطبة كافة المدارس والتأكيد على متابعة الطلاب الوافدين والعائدين من خارج مصر خلال الفترة الماضية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس «كورونا».

وأصدرت الوزارة، تعليمات رسمية لجميع المدارس، بضرورة تقليل التجمعات للطلاب داخل المبنى المدرسى، والتنبيه على الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كافة أمراض الجهاز التنفسى فى المدارس.

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وتضمنت التعليمات مخاطبة كافة المدارس من تمكين كافة الطلاب بالمراحل الدراسية، من غسل الأيدى بصفة مستمرة، طوال اليوم الدراسى، والتنبيه على الطلاب باستخدام المناديل الورقية أثناء العطس.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين والتعليم العام، إن الدراسة فى المدارس ستنتظم بشكل طبيعى خلال الأيام المقبلة، نافيًا صدور أى قرارات جديدة بشأن تعطيل الدراسة خوفا من فيروس «كورونا». وأضاف «حجازى» أن الوزارة لم تأخذ أى قرارات استثنائية حتى الآن، فالوضع الدراسى مستقر بجميع مدارس الجمهورية حتى هذه اللحظة.

وتابع: «نأخذ تعليماتنا فى هذا الموضوع تحديدًا من وزارة الصحة، وحتى الآن لم تصلنا أى تعليمات جديدة تلزمنا باتخاذ أى إجراءات جديدة بشأن سير الدراسة فى المدارس».