شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تخصص الحصة الأولى للحديث عن «يوم الشهيد» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية بتخصيص الحصة الأولى من الدراسة، غدًا، للحديث عن «يوم الشهيد» ودوره الوطنى لحماية أمن وسلامة البلاد.

وأصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط إعفاء الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم من الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى يحصل عليها الطلاب فى المدارس، تقديرًا لجهود وتضحيات آبائهم.

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وتُطبق إعفاءات الطلاب بضوابطها المختلفة من الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية فى المدارس الحكومية بجميع أنواعها، ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)، والمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، والمدارس الرسمية الدولية، والمدارس الخاصة (عربى، ولغات)، كما نص القرار على استثناء أرامل الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين، نتيجة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من قواعد الندب والنقل، بحيث يتم إلحاقهم بالعمل فى أقرب مكان لمحل إقامتهم، ويتم منحهم الإجازات المقررة قانونًا دون راتب أو قيد، حال طلبهم، إلى جانب إدراجهم ضمن الفئات أصحاب الأولوية فى الترشح للبعثات التعليمية والإعارات الخارجية، بعد استيفاء باقى الشروط المقررة بالقانون والقرارات الوزارية المنظمة.

وعلى صعيد متصل، أصدرت الوزارة تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوية، توصى بضرورة اختبار منصة الامتحانات الإلكترونية لتمكين طلاب الصف الأول بالمدارس الحكومية والخاصة من التدريب عمليًا للاختبار الإلكترونى، المقرر عقده فى الشهر الجارى، باعتباره محاكاة لامتحان آخر العام، إذ تقرر عقد «اختبار تدريبى» باستخدام «التابلت»، خلال الفترة من 22 مارس الجارى حتى 2 إبريل المقبل. وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، فى تصريحات، أمس، إن الاختبار التدريبى يهدف إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة، باستخدام «التابلت»، استعدادًا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، وأصدر تعليمات رسمية توصى المدارس بإعلان جدول «اختبارات مارس» التدريبية لجميع طلاب أولى ثانوى، وتفعيل جميع الإجراءات اللازمة لمشاركة جميع المستهدفين لأدائها، مؤكدًا أن نتائج هذه الاختبارات لن تؤثر على نتائج الطلاب فى نهاية العام الدراسى.

وشدد «حجازى» على ضرورة انتظام العملية التعليمية، وعدم تعطيل الدراسة خلال فترة عقد هذه الاختبارات التدريبية، وانتظام الجدول المدرسى قبل بدئها يوميًا، وكذلك تفعيل جميع الإجراءات التنظيمية المتبعة فى أداء الاختبارات الإلكترونية.