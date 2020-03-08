شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل الكويت حاملًا رسالة من السيسي إلى صباح الأحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، وصول السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إلى دولة الكويت.

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وأضاف المستشار أحمد أبوزيد، في صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أن «الزيارة هي ثالث محطات جولة الوزير الخارجية».

وبرر «أبوزيد» الزيارة قائلًا إنها «لتسليم رسالة من السيد رئيس الجمهورية إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية الكويتي كان على رأس مستقبلي الوزير سامح شكري.