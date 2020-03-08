شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام النواب» ترفض نقل السيرك و«البالون» إلى إمبابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مقترح الحكومة بنقل السيرك القومى ومسرح البالون من منطقة العجوزة إلى أرض المطار بامبابة، وأوصت، خلال اجتماعها أمس، بإلغاء فكرة النقل، فيما انتهت لجنة الزراعة والرى بالمجلس من مناقشة 47 مادة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وناقشت، أمس، ١٧ مادة جديدة، ليصل عدد المواد التى وافقت عليها إلى ٤٧ من أصل ٦٩ مادة، من إجمالى مواد مشروع القانون، وأرجأت المادة ٣٨ لحين إعادة صياغتها.

وشهد اجتماع لجنة الإعلام جدلا بين النواب، ورفض النائب أسامة شرشر الاقتراح، قائلا: «إن التفكير فى ذلك يعد جريمة مكتملة الأركان؛ فهذه الأماكن التراثية تمثل جزءا من تاريخ مصر، فلا يمكن بيع تراثنا الذى يمثل علامة مضيئة للمثقفين والصحفيين والإعلاميين وعامة الشعب».

وأضاف شرشر: «كانت هناك محاولة فى بداية التسعينات، من أحد رجال الأعمال، لشراء تلك المنطقة وتشييد أبراج سكنية فيها، وهو ما رفضه مجلس الشعب، فى ذلك الوقت». وأشارت النائبة جليلة عثمان، إلى خطورة نقل السيرك القومى ومسرح البالون، وقالت: «من المفترض أن تطور وزارة الثقافة المنطقة المقترح النقل إليها، وإقامة مشروعات ثقافية فيها، لخدمة الكتلة السكنية هناك».

وشدد النائب نضال السعيد، على ضرورة توفير قصور ثقافة وأماكن للإبداع، مشيرا إلى الحالة السيئة التى وصل إليها مسرح محمد عبدالوهاب، بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذا المسرح كان يفد إليه فرق عالمية، لافتا إلى أن الجهات السيادية عليها قبل اتخاذ أى قرار خاص بنقل مبنى أو كيان أثرى، أن تأخذ آراء المختصين بالشأن الثقافى.

وقالت النائبة نشوى الديب، إن رئيس مجلس الوزراء، وافق على طلبها بإقامة مدينة ثقافية بمثلث إمبابة وبشتيل، لخدمة أهالى المنطقة بدلا من نقل السيرك القومى ومسرح البالون إليها.

وانتهت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب من مناقشة 47 مادة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أمس، ومناقشة ١٧ مادة جديدة، ليصل عدد المواد التى وافقت عليها ٤٧ مادة من أصل ٦٩ (إجمالى مواد مشروع القانون) وهى المواد من ٣٠ إلى ٤٨ بعد إدخال تعديلات، وأرجأت اللجنة المادة ٣٨ لحين إعادة صياغتها.

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وتحظر المادة ٣٠ من مشروع القانون، إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية ومخلفات ونفايات السفن وفضلات المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى المياه المصرية.

كما تحظر المادة ٣١، إلقاء أو وضع أجسام صلبة تعوق الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، وحظرت المادة ٣٢ إدخال أى كائنات مائية أجنبية إلى البلاد دون ترخيص.

وحظرت المادة ٣٣، صيد أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية إلا بتصريح من الجهة الإدارية.

ونظمت المادتان ٣٤ و٣٥ من مشروع القانون إجراءات البحوث العلمية والإحصاء المتعلقة بالصيد.

وألزمت المادة ٣٦ بوجود بطاقة صيد لكل من يقوم بالصيد وفقا للاشتراطات المعلنة من الجهة الإدارية، وحظرت المادة ٣٩ قيام مراكب النزهة بالصيد، وكذا حظرت المادة ٤٠ قيام المراكب الأجنبية الصيد فى المياه الإقليمية.

وأجرت اللجنة تعديلاً على نص المادة ٤٣ المتعلقة بضرورة ثبوت صلاحية مركب الصيد، قبل صدور الرخصة له، وأضافت اللجنة فقرة: «مع عدم الإخلال بما ورد بالأحكام الواردة بأى قانون آخر».

وحظرت المادة ٤٤ تشغيل مركب برخصة مركب آخر، وحددت المادة ٤٥ إجراءات صدور بدل فاقد للرخصة المفقودة. وأجازت المادة ٤٨ الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك فى مناطق استخراجها.