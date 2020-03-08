شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مبادرة مدحت العدل ورشا الشامي لمنع التعصب الكروي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الإعلامية رشا الشامي والدكتور مدحت العدل، مبادرةً لمنع التعصب الكروي في مصر خاصةً بين جمهوري نادي الأهلي والزمالك عقب الأحداث التي وقعت خلال الشهر الماضي وستستمر لحين انتهاء بطولة أبطال أفريقيا.

واحتوت المبادرة التي عرضتها رشا الشامي في حوارها مع مدحت العدل خلال برنامجها «مش حوار»، على 3 بنود رئيسية يتم تنفيذها من الأهلي والزمالك في أول

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مواجهة ستجمعهما.

وجاء البند الأول في المبادرة أن ينزل لاعبي الفريقين سويًا ويقومون بإهداء الورود لبعضهما، أما ثاني البنود هي حضور الكابتن محمود الخطيب «رئيس نادي الأهلي»، مع المستشار مرتضى منصور «رئيس نادي الزمالك» بصحبة وزير الشباب والرياضة لحضور المباراة.

أما ثالث بنود المبادرة فتتمثل في قيام لاعبي الفريق المهزوم بعمل ممر شرفي لتهنئة الفريق المنتصر، أما جمهور الناديين. وجاءت مبادرة منع التعصب الكروي عبر حلقة برنامج مش حوار الذي تقدمه الإعلامية رشا الشامي، تزامنًا مع برنامجها «الهمة» الذي أطلقت حلقته الأولى عن الفن والإعلام في ٦٠ عاما، وتجاوزت نصف مليون مشاهدة، كما ستقدم برنامج «يوميات رشا» وهي حلقات في الشارع المصري تعبر عن نبضه ومشاكله.