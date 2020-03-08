شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران النواب»: تأثير «كورونا» على السياحة في مصر يعد منخفضًا قياسًا بدول أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبر رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، النائب عمرو صدقي، أن تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على السياحة في مصر يعد منخفضا قياسا بدول مثل إيطاليا وفرنسا وغيرها، ورأى أن تحسن الجو في مصر سيقلل من مخاطر انتشار الفيروس.

وقال «صدقي»، في تصريح لوكالة «سبوتنيك الروسية»: «هناك تأثير بالفعل على السياحة بسبب فيروس كورونا في كل العالم، ولكن حتى الآن التأثير في مصر يعد أقل كثيرا مقارنة بأغلب الدول التي ظهرت بها إصابات، كما أننا نتطلع لتحسن الجو في مصر وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يقلل من مخاطر هذا الفيروس».

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وأضاف: «حتى الآن هناك نسب إلغاء محدودة قد تكون في حدود 25% بحسب المتداول، ولا تتعلق تلك الإلغاءات بمصر، ولكنها تتعلق بإلغاء رحلات الطيران وخاطر التنقل بين المطارات والفنادق».

وتابع «صدقي»: «هناك تفهم من قبل الجهات الرسمية في مصر للأزمة وجدية في التعامل معها، وهو ما يقلل من أثر الأزمة على السياحة، ولكن لابد أن نتوقع هذا الأثر، فبسبب كورونا ألغيت في أنحاء العالم مسابقات رياضية وفعاليات اقتصادية هامة وثقافية وسياسية، وهو ما يعني أن التأثير على السياحة سيكون حتميا».

وقال «صدقي»: «نضع في اعتبارنا أيضا أن السياحة في مصر تمكنت من عبور أزمات أكبر، فقد وصل الأمر في سنوات ماضية إلى أزمة مستحكمة وكان قطاع السياحة على وشك الانهيار، ولكن تمكن من التعافي مجددا، وتأثير كورونا لن يكون بحجم ما عاناه قطاع السياحة في مصر من قبل».