شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للمراة.. لفظ «نسوان» يثير أزمة في البرلمان المصري (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مينفعش اللفظ ده يا سيادة النائب.. إنت اتسببت فى أذى لينا نتيجة كده»، الجملة السابقة كانت رد عضوات بمجلس النواب، خلال لجنة الإسكان، اليوم، اعتراضًا على كلام النائب عصام الصافى، الذى استخدم لفظ «نسوان» خلال حديثه عن بعض مشكلات الصرف الصحى ومياه الشرب فى بعض القرى، وأمام اعتراض النائبات المشاركات فى الاجتماع وتوبيخهن له رد النائب: «ماتزعلوش يا جماعة قصدى حريم، وهذا لفظ ذكر فى القرآن، والمولى عز وجل ماقلش سيدات فى كتابه بل قال نِسْوَةٌ».

وقدم الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، التهنئة للمرأة المصرية خلال الجلسة العامة، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، قائلاً: «فى مثل هذا اليوم من كل عام، تحتفل دول العالم باليوم العالمى للمرأة، وذلك للدلالة على الاحترام العام للمرأة، والتقدير والحب لإنجازاتها فى جميع المجالات».

وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة تأكيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن الإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها مصر، جنبتها مصير لبنان، التى أعلن رئيس وزرائها قبل يومين عدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها والديون المُستحقة عليها.

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وأضاف: «بعد إعلان رئيس وزراء لبنان عدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها وديونها الخارجية، قلت الحمد لله، رغم كل آلام الإصلاحات الاقتصادية؛ لكن هذا ما جنب مصر هذا المصير».

وتابع حول تأثير تفشى فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى: «هناك دول على المحك لو امتدت هذه الظروف لفترة»، لافتًا إلى تأثر قطاعى السياحة والإنتاج على مستوى العالم.

وحذر رئيس المجلس الأعضاء من قنوات مشبوهة، تتصل بهم للحصول على تصريحاتهم دون أن يدركوا حقيقتها، ليخرج النائب بالصوت والصورة على هذه القنوات، وأضاف خلال الجلسة، أمس: «من حق كل نائب التعبير عن رأيه، وعلى النائب أن يراعى المصالح العليا ولا يدلى بتصريحات عبر التليفون هو أنت عارف مين اللى بيكلمك، فهناك قنوات تتصل بالنائب ولا تعلن اسمها الحقيقى».

فى شأن آخر، وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب جمال الشويخى، للمثول أمام النيابة للتحقيق معه فى قضية تلقى رشوة مالية.