شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. 7 قرارات جديدة من «مصر للطيران» بشأن جميع رحلاتها حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «مصر للطيران»، في بيان، مساء الأحد، عن إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية من أي رسوم تتعلق بالتغيير، سواء إذا كان التغيير لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى، في ضوء المستجدات الأخيرة من حيث فرض بعض الدول قيوداً على إجراءات السفر إليهــا، تزامناً مع تداعيات انتشــــار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وذلك وفقاً لما يلي:

- يشمل الإعفاء التذاكر المُصدرة اعتباراً من 7/3/2020م وحتى 31/3/2020م بغض النظر عن تاريخ السفر.

- يشمل الإعفاء رسوم التغيير فقط مع تحصيل كافة الضرائب وفروق الأسعار إن وجد.

- يُسمح للركاب بتغيير رحلاتهم لأي موعد يرغبون به لأقصى مدة تسمح بها كل من شروط السعر ونظام الحجز.

- يطبق هذا الإعفاء فقط على تذاكر الأفراد ولا يشمل التذاكر المُصدرة ضمن مجموعات.

- في حال طلب العميل الاسترداد يتم تطبيق شروط الاسترداد كاملة.

- يسمح بتحويل كامل قيمة التذكرة في صورة قسيمة إلكترونية «EMD Good for Transportation» صالحة للاستخدام في استخراج تذاكر أخرى.

- إضافة إلى ذلك: يرجى العلم أنه في حال رغبة السادة الركاب في تغيير تذاكرهم المُصدرة قبل 7/3/2020م يسمح بإعفائهم من رسوم التغيير، أو الـ NO SHOW مرة واحدة فقط، وذلك للسفر في موعد أقصاه 30/4/2020 م مع تحصيل كافة الضرائب وفروق السعر إن وجد.

يسري العمل بهذه السياسة اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر وفقاً للمستجدات.