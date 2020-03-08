شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر طبي يناقش جراحات القلب بالتدخل المحدود بدار الفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم مستشفيات دار الفؤاد مؤتمراً تعليمياً يضم خبراء من مصر وألمانيا لمناقشة آخر تطورات جراحات القلب ذات التدخل المحدود في العالم. وقررت المستشفى دعم تكلفة الاشتراك بالكامل لكل الأخصائيين والاستشاريين المتخصصين في أمراض وجراحات القلب لتحقيق أكبر استفادة من هذا الحدث العلمي الهام. Advertisements يحاضر في المؤتمر عدد من أبرز الجراحين منهم أ. د. سعيد عبدالعزيز رئيس قسم جراحة القلب بدار الفؤاد والأستاذ بطب قصر العيني وأ.د. يحيى بلبع أستاذ جراحة القلب بقصر العيني ود. تامر البنا رئيس وحدة التدخل الجراحي المحدود للقلب بدار الفؤاد. يستضيف المؤتمر أيضاً من ألمانيا عدد من أهم الجراحين على رأسهم د. تامر عويس رئيس وحدة قسطرة الصمامات بسنترال كلينيك، ود. محمد إسحاق استشاري التدخل المحدود للقلب ود. توماس كونتسه وفيليب لاوتن استشاريي جراحة القلب بباد بيركا بألمانيا. ينعقد المؤتمر على مدى يومي الخميس والجمعة القادمين بفرع دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر حيث تناقش جلساته جراحات صمامات القلب عن طريق التدخلات المحدودة وتركيب الصمام الأورطي عن طريق القسطرة بالإضافة إلى الطرق المختلفة لإجراء جراحات القلب بالتدخل المحدود.

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