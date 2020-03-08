شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: مد فترة قبول طلبات «حج القرعة» حتى 12 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، مد فترة قبول طلبات المواطنين لأداء فريضة الحج «حج القرعة» هذا العام حتى 12 أبريل الجاري.

كانت وزارة الداخلية أعلنت قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارًا من 22 فبراير الماضى وحتى 8 مارس 2020 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت.