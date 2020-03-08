الخليج 365: السيسى يشيد بموقف الأردن الداعم لملف «سد النهضة»

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: السيسى يشيد بموقف الأردن الداعم لملف «سد النهضة».. رسالة من الرئيس للعاهل الأردنى سلمها «شكرى» بشأن آخر تطورات مفاوضات السد الإثيوبى.. والملك عبد الله: نقف مع الشقيقة مصر فى كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائى. اقرأ أيضا..

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