شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قائد أركان الجيش الإيطالي بفيروس كورونا: أنا فى حبس انفرادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد أركان الجيش الإيطالي الجنرال سالفاتوري فارينا، أنه يعانى من فيروس كورونا، وقال إن "اجريت تحليل فيروس كورونا وكانت النتيجة إيجابية“.

ونقلت قناة" تي جي24" الإيطالية قول فارينا" أنا بخير، وفي الحبس الانفرادي، وسيحل مكاني الجنرال بوناتو ".

وتوجه فارينا بالشكر لجميع العاملين من اللنساء والرجال في مجال مكافحة فيروس كورونا".

وكان رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا قال"لأسباب نعلمها جميعا، لن نتمكن هذا العام بالاحتفال باليوم العالمى للمرأة وذلك بسبب فيروس كورونا، ولكنى أتمنى أيضا أن أبعث برسالة تقارب وتضامن إلى جميع النساء الإيطاليات والنساء فى إيطاليا بشكل عام"ونقل موقع "فانبيج" الإيطالى قول ماتاريلا "اتقدم بامتنان للنساء فى إيطاليا، اللاتى منهن يعملن فى المستشفيات والمختبرات والمناطق الحمراء لمواجهة انتشاء الفيروس الذى يقلقنا هذه الأيام، بكفاءة وبروح من التضحية، وبإخلاص، مع القدرة المثالية على تحمل أعباء العمل الكبير للغاية، وعلى الوجه الخصوص، أنا هذا اليوم مهم لديهن".

قال وزير التراث الثقافى والأنشطة والسياحة ، داريو فرانشيشينى، علق دور السينما والمسارح والحفلات الموسيقية والمتاحف فى جميع أنحاء إيطاليا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة مؤلمة لكنها ضرورية".

Advertisements

وفرضت السلطات الإيطالية حجرا صحيا على ملايين الأشخاص فى شمالى إيطاليا، فى أحدث خطوات احتواء فيروس "كورونا" المستجد المتفشى فى البلاد، وأعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى - عبر حسابه الرسمى عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)،عن توقيع مرسوم رئاسى سيفرض قيودا صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة فى شمال إيطاليا، موضحا أن المناطق المشمولة بالحجر هى كامل منطقة لومبادريا التى تضم مدينة ميلانو العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومنطقة البندقية وشمال منطقة إيميليا رومانيا وشرق بييمونتى والتى يعيش فيها أكثر من 16 مليون شخص، موزعين على 14 مقاطعة.