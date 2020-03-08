شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يسلم الرئيس العراقى رسالة السيسى حول تطورات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس جمهورية العراق "برهم صالح"، مساء اليوم الأحد، وزير الخارجية سامح شكرى، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد فى ثانى محطات جولته العربية الحالية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد قيام الوزير شكرى بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس العراقي، وتسليم الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، حيث أعرب الوزير شكرى عن تقدير القاهرة لموقف جمهورية العراق الشقيقة الداعم خلال الاجتماع الوزارى لمجلس جامعة الدول العربية مؤخراً، والذى صدر عنه القرار العربى الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول سد النهضة الإثيوبى.

ومن جانبه، أعرب الرئيس صالح عن اعتزاز العراق بعلاقاتها التاريخية والراسخة مع الشقيقة مصر، مُشيراً إلى تفهم بغداد ودعمها لمساعي القاهرة فى الحفاظ على مصالحها وأمنها المائي، لاسيما كون العراق دولة مصب كذلك، كما طلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تطرق كذلك إلى سُبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين بما يُحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن بحث مُستجدات الأوضاع في المنطقة، كما تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وبغداد في هذا الخصوص.