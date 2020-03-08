شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل المركزية: استمرار سحب عينات PCR.. والأولوية للمسافر بعد 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أن عمليات سحب العينات من الراغبين فى إجراء تحليل PCR للكشف عن كورونا للسفر إلى السعودية مستمرة بالمعامل بالقاهرة.

وقالت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إن هناك 8 معامل مرجعية تقوم بتحليل PCR للمكتشف حملهم لفيروس كورونا للتأكد من الإصابة من عدمها مضيفة أنه سيتم تخصيص ما يقرب من 6 معامل بمحافظات منها على سبيل المثال لا الحصر الإسكندرية والشرقية وجنوب سيناء والأقصر والمنيا والقاهرة لاستقبال الراغبين فى السفر لأجراء تحليل الــــ PCR للكشف عن كورونا للسفر للسعودية.

وأضافت المعامل المركزية، أنه يتم دراسة سحب العينات فى بعض المستشفيات الكبرى لتخفيف التكدس على المعامل المركزية على أن ترسل العينات للتحليل بالمعامل المركزية وتابعت : الأولوية لمن ستنتهى تأشيراتهم قريبا أو مواعيد سفرهم خلال 28 ساعة .

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شهدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان صباح اليوم الأحد، زحاما شديدا من قبل المواطنين الراغبين فى إجراء تحليل PCR كورونا للسفر إلى السعورية، وأكدت، بدء استخراج شهادات تحاليل الـpcr لفيروس كورونا، اليوم من مقر الإدارة بوزارة الصحة بوسط القاهرة للمسافرين إى السعودية.

كانت السعودية قد اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr ل فيروس كورونا، يتم إجراؤها قبل السفر بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها.

وقالت المعامل المركزية، إن الكواشف الخاصة بالتحليل موجودة بالآلاف، ويتم إجراء التحليل بتكلفة 1050 جنيه، للمصريين، و70 دولارا لغير المصريين، مضيفة أن نتيجة التحاليل يحصل عليها المسافر قبلها بـ24 ساعة، كما اشترطت السعودية، ولإجراء التحليل يجب إحضار الباسبور وتذكرة السفر.