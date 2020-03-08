أخبار مصر اليوم.. توفير معامل إجراء تحليل PCR فى 8 محافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: شهدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان إقبال كبير لأكثر من 6 آلاف مواطن راغبين فى إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود الكورونا من عدمها بعد اشتراط السعودية إجراء التحليل موثق بشهادة من معامل معتمدة. وذكرت إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان أن التحاليل تجرى للمواطنين بواقع 1050جنيها للمصريين و70 دولارا للأجانب، مؤكدة أن المعامل معتمدة لدى القنصليات والسفارات الأجنبية.

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توفير معامل إجراء تحليل PCR فى 8 محافظات

شهدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان إقبال كبير لأكثر من 6 آلاف مواطن راغبين فى إجراء تحاليل PCR للكشف عن وجود الكورونا من عدمها بعد اشتراط السعودية إجراء التحليل موثق بشهادة من معامل معتمدة. وذكرت إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان أن التحاليل تجرى للمواطنين بواقع 1050جنيها للمصريين و70 دولارا للأجانب، مؤكدة أن المعامل معتمدة لدى القنصليات والسفارات الأجنبية.

تطبيق آليات جديدة ميسرة للراغبين فى تحليل فيروس كورونا

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موقف حالة التكدس التى شهدها محيط المعامل المركزية مع بدء إجراء تحاليل فيروس كورونا للراغبين من المصريين العاملين فى البلدان التى تشترط اجراء التحليل.

مد تلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات إلى 19 مارس

قررت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى مد باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 19 مارس الجارى بعدما كان مقرر اخر يوم بعد غدا الثلاثاء، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين فى التقديم والتسجيل على بوابة الحج وجاء ذلك فى ضوء الإستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل. وأكدت نيفين القباج على أهمية قيام الإدارات الإجتماعية والمديريات بتذليل أى صعوبات لسرعة تسجيل المواطنين.

رفع الحصانة عن جمال الشويخ لاتهامه بتلقى رشوة

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على الطلب المقدم من النائب العام بالأذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية فى القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بقيمة 300 ألف جنيه، لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب فى التوسط لصالح آخرى لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.

ارتفاع درجات الحرارة ورياح وأتربة غدا.. والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على أقصى الغرب.

صور من مستشفى حالات الاشتباه بـ"كورونا" فى شمال سيناء

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، أن الاستعدادت تجرى داخل مستشفى بئر العبد المركزى الذى تقرر تخصيصه لعزل الحالات التى يشتبه إصابتها بفيروس كورونا. وتفقد محسن سالم، رئيس مدينة بئر العبد نائبا عن محافظ شمال سيناء التجهيزات، وقام الفريق الطبى بوضع كافة العلامات الارشادية على الاماكن المخصصة طبيا للعزل.

فيديو.. بيراميدز يخسر من زاناكو بهدف ويتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبى بفوز الأخير بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليصعد بطل مصر للدور نصف النهائى من البطولة، مستفيداً بفوزه بمباراة الذهاب فى زامبيا بثلاثة أهداف دون رد سجلها على جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد.

استمرار سحب عينات PCR.. والأولوية للمسافر بعد 48 ساعة

أكدت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أن عمليات سحب العينات من الراغبين فى إجراء تحليل PCR للكشف عن كورونا للسفر إلى السعودية مستمرة بالمعامل بالقاهرة. وقالت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، أن هناك 8 معامل مرجعية تقوم بتحليل PCR للمكتشف حملهم لفيروس كورونا للتأكد من الإصابة من عدمها مضيفة أنه سيتم تخصيص ما يقرب من 6 معامل بمحافظات منها على سبيل المثال لا الحصر الإسكندرية والشرقية وجنوب سيناء والأقصر والمنيا والقاهرة لاستقبال الراغبين فى السفر لأجراء تحليل الــــ PCR للكشف عن كورونا للسفر للسعودية.

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البابا فرنسيس: أشعر أننى محبوس بسبب فيروس كورونا

قال البابا فرنسيس إنه يشعر أنه "محبوس" وذلك خلال عظته التى ألقاها اليوم الأحد عبر الإنترنت من داخل الفاتيكان بدلا من إلقائها عبر النافذة لمنع احتشاد الناس وسط انتشار فيروس كورونا المستجد فى إيطاليا. لكنه ذهب إلى النافذة ولوح فى صمت لبضع مئات فقط تجمعوا فى الساحة الكبيرة التى عادة ما تجتذب عشرات الآلاف. وأبقى أغلبهم على مسافة آمنة تفصلهم عن الآخرين وشاهدوا البابا وهو يلقى عظته على أربع شاشات كبيرة.

المصرى العائد من صربيا حامل كورونا حالته غير مستقرة

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الحالة الثالثة للمصرى المكتشف إصابته بكورونا العائد من صربيا والذى قضى 12 ساعة ترانزيت فى فرنسا غير مستقرة ولايزال بالرعاية المركزة. وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة، أن المصرى العائد من صربيا المكتشف إصابته بكورونا يبلغ من العمر 44 عاما دخل مصر يوم 23 فبراير الماضى ودخل المستشفى يوم 29 فبراير وبعد فحصة تبين أنه مصاب بالتهاب رئوى حاد وسعال وضيق فى التنفس وضيق حاد بالشعب الهوائية.

العثور على مدافع هاون وطائرات بدون طيار للتنظيمات الإرهابية فى سوريا

عثرت وحدات الجيش على مدافع هاون وذخائر متنوعة من مخلفات التنظيمات الإرهابية خلال عمليات تمشيط قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبى. ساد الهدوء محاور العمليات فى منطقة إدلب السورية وذلك بعد دخول اتفاق وقف الأعمال القتالية على الوضع الراهن حيز التنفيذ عند منتصف الليلة الماضية، وأعلن الجيش السورى استعداده التام للرد على أى خرق من قبل التنظيمات الإرهابية المدعوة من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

أردوغان يعترف بمقتل 59 جنديا تركيا فى إدلب

اعترف الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، الاحد، عن مقتل 59 جنديا تركيا فى إدلب بسوريا منذ إطلاق عملية "درع الربيع". وقال أردوغان، فى كلمة له بمناسبة اليوم العالمى للمرأة فى أسنطبول، "أى حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن حدود تركيا يعد مقبولا بالنسبة لنا"، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بحقها فى تطهير محيط منطقة عملية "درع الربيع" حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لها حسبما جاء فى قناة السمرية نيوز.

شهيدان من الجيش السودانى فى اشتباكات على الحدود مع إثيوبيا

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن شهيدين بين جنودها قد سقطا فى اشتباكات مُسلحة مع عصابات الشفتة الإثيوبية فى منطقة الفشقة السودانية المحتلة على الحدود الشرقية مع إثيوبيا، وطالما شهدت منطقة الفشقة (فى ولاية القضارف) شرق السودان هجمات متكررة على مزارعيها وسكانها من العصابات الإثيوبية المسلحة دون ردع من السلطات الإثيوبية؛ بهدف احتلال المزيد من الأراضى السودانية.

شاهد سيلفى لاعبى الأهلى مع مشجع جنوب أفريقى صاحب القصة الغريبة

حرص لاعبو النادى الأهلى على التقاط صورا مع مشجع جنوب أفريقى أمام فندق الإقامة فى بيريتوريا قبل توجههم لخوض المران الأخير قبل العودة للقاهرة، وخطف المشجع الجنوب أفريقى الأنظار بشدة بقصة شعره الأخيرة ما دفعهم لالتقاط الصور معه أمام الفندق أثناء توجههم إلى التدريب.

وزير المالية يستعرض آثار "كورونا" على الاقتصاد العالمى

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وقيادات الوزارة، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأوضح الدكتور حسين عيسى أن اللجنة ستعقد جلسة استماع، غدًا الاثنين، بحضور عدد من مكاتب المحاسبة ومراقبى الحسابات للاستماع إلى آرائهم بمشروع القانون وملاحظاتهم عليه.

بيل كلينتون يكشف تفاصيل علاقته بـ"مونيكا" فى فيلم وثاقى

يكشف الرئيس الأمريكى السابق بيل كلينتون، تفاصيل الفضيحة الجنسية التى أدت إلى عزله فى عام 1998، فى سلسلة وثائقية جديدة، حيث يقول أن علاقته خارج إطار الزواج مع مونيكا إس. لوينسكى، كانت وسيلة "لإدارة قلقى".