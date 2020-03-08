شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المتاحف العسكرية للجماهير مجانا فى ذكرى يوم الشهيد 9 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت القوات المسلحة فتح المتاحف والمزارات العسكرية، وذلك استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، كما تقرر فتح منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر لاستقبال المواطنين مجاناً إعتباراً من التاسع وحتي الخامس عشر من مارس الجاري ، وذلك حرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات ابناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

ويأتي ذلك تزامناً مع بدء إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء مؤتمراً صحفياً للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، أٌعلن فيه عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام .

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وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكري استشهاد الفريق عبد المنعم رياض يجسد أسمي معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد و فخر للأجيال القادمة من أبناء مصر.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية والفنية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عرفاناً لهم وتقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن .

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء، أن الفريق أول عبد المنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من كونه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت إلا انه كان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده فى الصفوف الأمامية في الميدان الأمر الذي أدى لاستشهاده ، ومن هنا جاء إختيار 9 من مارس من كل عام ليكون يوماً تحتفل به مصر بذكرى شهدائها الأبطال واتخذ من استشهاده رمزاً وتأكيداً على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف وصناع عسكريين وجنود القوات المسلحة وهذا ما نراه جلياً اليوم من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب الاسود .