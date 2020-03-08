شكرا لقرائتكم خبر عن مدير جمعية المحاربين القدماء يكشف خطة الاحتفالات بيوم الشهيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامناً مع بدء إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء مؤتمراً صحفياً للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، أٌعلن فيه عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام .

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكري استشهاد الفريق عبد المنعم رياض يجسد أسمي معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد و فخر للأجيال القادمة من أبناء مصر.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية والفنية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عرفاناً لهم وتقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن .

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء، أن الفريق أول عبد المنعم رياض ضرب أروع مثال على ذلك بالرغم من كونه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت إلا انه كان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده فى الصفوف الأمامية في الميدان الأمر الذي أدى لاستشهاده ، ومن هنا جاء إختيار 9 من مارس من كل عام ليكون يوماً تحتفل به مصر بذكرى شهدائها الأبطال واتخذ من استشهاده رمزاً وتأكيداً على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف وصناع عسكريين وجنود القوات المسلحة وهذا ما نراه جلياً اليوم من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب الاسود .