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غلق باب التصويت فى انتخابات مجالس الإدارات بمؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال، مساء اليوم الأحد، باب التصويت فى الانتخابات، وبدأت فى عملية فرز الأصوات.

كانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طالبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أن العملية الانتخابية تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.

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تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضى على النحو التالى..
 

- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: اليوم الأحد الموافـــق 8 مارس 2020

- مؤسسة دار التحريـــر ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافــق 10 مارس 2020

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافــــــــق 12 مارس 2020.

وقررت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة، إجراء انتخابات مؤسسة أخبار اليوم فى الفرع الرئيسى وكذلك فرع المؤسسة فى 6 أكتوبر والإسكندرية، تيسيراً على العاملين لمباشرة حقوقهم فى الانتخابات المقررة قانوناً واختيار ممثليهم فى مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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