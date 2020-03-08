"مصر للطيران": إعفاء الركاب على الرحلات الدولية من رسوم التغيير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قررت شركة مصر للطيران، اليوم الأحد، إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية من أي رسوم تتعلق بالتغيير سواء إذا كان التغيير لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى، في ضوء المستجدات الأخيرة من حيث فرض بعض الدول قيودًا على إجراءات السفر إليهــا تزامنًا مع تداعيات انتشــــار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وقالت الشركة في صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيس بوك"، إن الإعفاء يشمل التذاكر المُصدرة اعتبارًا من 7/3/2020م وحتى 31/3/2020م بغض النظر عن تاريخ السفر، كما يشمل الإعفاء رسوم التغيير فقط مع تحصيل كافة الضرائب وفروق الأسعار إن وجدت.

وأضافت الشركة، أنه يُسمح للركاب بتغيير رحلاتهم لأي موعد يرغبون به لأقصى مدة تسمح بها كل من شروط السعر ونظام الحجز، وقالت إن هذا الإعفاء يطبق فقط على تذاكر الأفراد ولا يشمل التذاكر المُصدرة ضمن مجموعات.

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وأوضحت الشركة، أنه في حال طلب الركاب الاسترداد يتم تطبيق شروط الاسترداد كاملة، ويسمح بتحويل كامل قيمة التذكرة في صورة قسيمة إلكترونية "EMD Good for Transportation" صالحة للاستخدام في استخراج تذاكر أخرى، إضافة إلى ذلك، قالت الشركة: "يرجى العلم أنه في حال رغبة الركاب في تغيير تذاكرهم المُصدرة قبل 7/3/2020م يسمح بإعفائهم من رسوم التغيير أو الـ NO SHOW مرة واحدة فقط، للسفر في موعد أقصاه 30/4/2020 مع تحصيل كافة الضرائب وفروق السعر إن وجد".

وأكدت مصر للطيران، أنه سيبدأ العمل بهذه السياسة اعتبارًا من اليوم الأحد 8 مارس، وحتى إشعار آخر وفقًا للمستجدات، وأشارت إلى أن أي راكب لديه استفسارات، عليه الاتصال على مدار 24 ساعـــة من خلال الخط الأرضي: 090070000

أو الخط الساخن: 1717.