مؤشرات بفوز جمال حسين ورفعت رشاد بعضوية مجلس إدارة "أخبار اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشفت المؤشرات الأولية، لفرز لانتخابات مجلس الإدارة بمؤسسة "أخبار اليوم" فوز جمال حسين ورفعت رشاد بعضوية مجلس الإدارة عن الصحفيين.

وفتحت اللجان المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسستي "أخبار اليوم" و"دار الهلال"، باب التصويت في الانتخابات لاختيار 6 لعضوية مجلس الإدارة يمثلون الصحفيين والعمال والإداريين، واختيار 6 لعضوية الجمعية العمومية يمثلون الصحفيين والعمال والإداريين، بكل مؤسسة.

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة إن عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بمؤسسة أخبار اليوم على مقعدي الصحفيين يبلغ 7 مرشحين، في حين يبلغ عدد المرشحين على مقعدي الإداريين 12 مرشحًا، وعدد المرشحين على مقعدي العمال 12 مرشحًا.

وأضافت أن عدد المرشحين لعضوية الجمعية العمومية يبلغ 11 صحفيًا و12 إداريًا و5 عمال على 6 مقاعد بواقع مقعدين لكل فئة.