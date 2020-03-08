رفض الذهاب لمطروح.. 8 معلومات عن الألماني أول حالة وفاة بـ"كورونا" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -19).
وكشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن عدد من المعلومات بشأن الحالة:
1- المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 سنة.
2- ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.
3- توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء الجمعة لتلقي الرعاية الطبية.
4- بعد سحب عينة، جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس.
5- تم وضعه في الرعاية المركزة لمعاناته من فشل تتفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد.
6- رفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص (بمطروح).
7- ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفى اليوم الأحد 8 مارس.
8- لم يمكث في مصر سوى 7 أيام فقط.
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