"النواب" يلزم الحكومة بتعويض المواطنين الواقعة أراضيهم في مشروعات النفع العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، موافقته على المادة 25 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والتي تنظم إجراءات التفاوض والتعويض الممنوح لأصحاب العقارات، والتي تدخل أراضيهم في مشروعات النفع العام وتم نزع ملكيتها منهم.

وثارت حالة من الجدل والسجال حول المادة، خلال الجلسة العامة بعد اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بأن يكون التعويض بالقيمة السوقية للعقار، فيما تمسك الدكتور عصام الجزار، وزير الإسكان، بأن يكون التعويض طبقًا للقيمة التقديرية للأرض قبل تنفيذ مشروع التخطيط التفصيلي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيكون عادل تمامًا لملاك العقارات.

بعدها أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ضرورة أن تكون قيمة التعويض عادلة للمواطنين، تنفيذًا للدستور في مادته (35).