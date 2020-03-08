محافظ الجيزة يشيد بدور منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- (أ ش أ):

أشاد محافظ الجيزة أحمد راشد بدور منظمات المجتمع المدني التي تسعى لتقديم خدمات مجتمعية للمواطنين وتساعد الشباب، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات لهم.

جاء ذلك خلال حفل زفاف جماعي لـ30 عروس يتيمة من غير القادرات من أبناء المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث تم تجهيز العرائس بالأجهزة الكهربائية والمنزلية والمفروشات والعديد من مستلزمات المنزل دعمًا لهن ولإعانتهن، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي 101، وذلك حسبما ذكر بيان المحافظة اليوم الأحد.

وسلم راشد العرائس الأدوات الكهربائية والهدايا في جو بهيج، معربًا عن سعادته بالمشاركات المجتمعية ومساعدة أبناء المحافظة من قبل الجمعيات الأهلية خاصة مساعدة غير القادرين، موجهًا شكره للقائمين على تلك المؤسسات الجادة.

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وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لاختيار العرائس والمناطق التي وقع عليها الاختيار بأحياء ومراكز ومدن المحافظة من الفتيات اليتيمات، وذلك في إطار التعاون الجيد بين المحافظة والجمعيات الأهلية.

ووزع المحافظ - خلال حفل الزفاف - بتوزيع منح مادية على 20 عروسة يتيمه أخرى مقبلة على الزواج لإعانتهن في شراء الأدوات الكهربائية اللازمة للزواج.

وشهد الحفل، فقرات فنية عديدة حيث عزفت خلالها الفرق الموسيقية الأناشيد، وقدمت فرق مديرية الثقافة عروضًا فنية ورقص وفلكلور شعبي، وقدم الأهالي الشكر لمحافظة الجيزة على رعايتها للحفل واستضافتها له بحديقة الأورمان.