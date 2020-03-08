مؤتمر صحفي لـ"المحاربين القدماء" احتفالًا بيوم الشهيد والمحارب القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تزامنًا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، نظمت جمعية المحاربين القدماء، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، أٌعلن فيه عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.

وقال مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، إن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض يجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل، وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد وفخر للأجيال القادمة من أبناء مصر.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية والفنية، لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، عرفانًا لهم وتقديرًا لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.

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