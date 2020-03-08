نشرة الحوادث المسائية.. اعترافات متهم بقتل طفله ومحكمة تتنحى عن نظر دعاوى طلاب الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ"تنظيم كتائب حلوان"

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة فى طرة، اليوم الأحد، محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

"القضاء الإداري" تتنحى عن نظر دعاوى طلاب الثانوية العامة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السادسة تعليم، اليوم الأحد، التنحي عن نظر الدعوى رقم 25772 - 74 شق مستعجل، المقامة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وآخرون بصفتهم أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم والمتعلقة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم؛ بإعلان نتيجة امتحانات الفصلين الأول والثاني بالألوان بدون درجات، وإلغاء الأسئلة التعجيزية لمخالفتها لأحكام قانون التعليم والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه.

اعترافات المتهم بقتل طفله في المقطم

أدلى "السايس" المتهم بضرب طفله حتى الموت بالمقطم، باعترافات تفصيلية للحادث، أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية.

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القبض على صاحب مركب متهم بقتل صياد في أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل صياد بأسوان، وضبط مرتكبي الواقعة.

"الإدارية العليا": لا يجوز استبقاء أبحاث ترقية أعضاء هيئة التدريس دون عرضها على اللجنة العلمية

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس جامعة قناة السويس؛ بمعاقبة الدكتورة شيماء محمد عناني المدرس بقسم الميكروبيولجي والمناعة بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية بعقوبة التنبيه، وببراءتها من الاتهام المسند إليها.

وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة "يوم الشهيد"

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بـ "يوم الشهيد".