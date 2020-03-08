تأجيل محاكمة جمال اللبان بتهمة الإتجار في العملة لجلسة 12 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الإتجار في العملة بدون ترخيص لجلسة 12 أبريل المقبل.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

وحُكم على "اللبان" بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها وغرامة مماثلة في اتهامه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.