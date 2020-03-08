"ضبطيات وحملات مكثفة".. جهود الداخلية في 7 أيام (فيديو)‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية العديدة من الحملات شارك فيها عدد من الإدارات بالوزارة، حيث شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ كما تم شن حملات على مستوى الأمن السياحى.
ونشرت وزارة الداخلية عبر موقعها فيديو يوثق جهود أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى (التموين والتجارة،شرطة الكهرباء،مباحث الضرائب والرسوم،مباحث الأموال العامة).
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