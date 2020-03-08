أخبار مصر | فوز جمال حسين ورفعت رشاد بعضوية مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز جمال حسين ورفعت رشاد بعضوية مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت المؤشرات النهائية لعمليات الفرز لانتخابات مجلس الإدارة بمؤسسة أخبار اليوم، عن فوز جمال حسين ورفعت رشاد بعضوية مجلس الإدارة عن الصحفيين.

وكانت اللجان المشرفة علي انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال، باب التصويت في الانتخابات التي تجري لاختيار ٦ لعضوية مجلس الإدارة يمثلون الصحفيين والعمال والإداريين، وكذلك إختيار ٦ لعضوية الجمعية العمومية يمثلون الصحفيين والعمال والإداريين، بكل مؤسسة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، بمؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال، باب التصويت أمام العاملين بالمؤسستين في تمام الساعة التاسعة صباحا لاختيار ممثليهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية، علي أن يستمر التصويت حتى الخامسة مساءً، ثم تجرى عمليات فرز الأصوات وإعلان النتيجة في نفس اليوم.

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة، إن عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بمؤسسة أخبار اليوم علي مقعدين الصحفيين يبلغ ٧ مرشحين، في حين يبلغ عدد المرشحين علي مقعدين الاداريين ١٢ مرشحاً، وعدد المرشحين علي مقعدين العمال ١٢ مرشحاً.

وأضافت أن عدد المرشحين لعضوية الجمعية العمومية يبلغ ١١ صحفياً و ١٢ إداريا و٥ عمال وذلك علي ٦ مقاعد بواقع مقعدين لكل فئة.

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وفي مؤسسة دار الهلال قالت الهيئة أن المرشحين لمجلس الإدارة بلغ ٨ صحفيين و١٢ إداريا و٨ عمال يتنافسون وعلي ٦ مقاعد بواقع مقعدين لكل فئة.

في حين بلغ عدد المرشحين للجمعية العمومية بمؤسسة دار الهلال ٥ صحفيين و٨ إداريين و٧ عمال، يتنافسون على ٦ مقاعد بواقع مقعدين لكل فئة.

أما عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسات للهيئة الوطنية للصحافة فبلغ إجمالي عدد الناخبين في أخبار اليوم 4675 ناخبا وفي مؤسسه دار الهلال 750 ناخبا.

وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة أن عدد اللجان في مؤسسة أخبار اليوم جاءت كالاتي لجنتين للصحفيين 4 لجان للإداريين 3 لجان للعمال، وفي فرع المؤسسة بأكتوبر لجنة للإداريين ولجنتين للعمال، بالإضافة الى لجنه في فرع المؤسسة بالإسكندرية.

وفي دار الهلال بلغ عدد اللجان ٣ لجان بواقع لجنة للصحفيين ولجنة للإداريين ولجنة للعمال.