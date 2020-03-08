أخبار مصر | عبد العال ينتقد تأخر الحكومة في ترسيم الحدود بين المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد العال ينتقد تأخر الحكومة في ترسيم الحدود بين المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون البناء: إننا طالبنا أكثر من مرة بإعلان الموقف النهائي من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات ولكن الحكومة لم تنهِ الموقف".

وانتقد الدكتور علي عبد العال، تأخر الحكومة في إرسال القرار الخاص بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، موجها رسالة للحكومة قائلا: نشتغل بقى استجوابات؟ متابعا: "الظاهر مفيش حل غير كده، نحن ندور في حلقة مفرغة".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وتم إحالته إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه.

وأوضحت اللجنة التشريعية في تقريرها حول قانون غسل الأموال، أن التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفى ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب، وتمويله على النحو الذى يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب.

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وأكد تقرير اللجنة أن جريمة غسل الأموال تعد من الجرائم العمدية المستمرة التي لا تظهر فجأة، وإنما تتم بعدة مراحل حتى تظهر، مضيفا: تعد جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي أتخذت إجراءاتها لمكافحة جريمة غسل الأموال، حيث صدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، وذلك في إطار سعي الدولة لمواجهة ذلك والعمل على مواءمة نصوصه مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.

كما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النائب في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

جاء ذلك عقب قيام النائب بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بقيمة 300 ألف جنيه، لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب في التوسط لصالح جهات أخرى لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين.

