أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس الغد: رياح وأتربة (درجات الحرارة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس الغد: رياح وأتربة (درجات الحرارة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد عن توقعات طقس الغد الاثنين، حيث تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقسا حار نهارا بارد ليلا ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وطقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا، على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح نشطة، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الغربية، يسود طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، ويشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وتنشر"الخليج 365" في السطور التالية توقعات هيئة الأرصاد الدرجات المتوقعة ليوم الاثنين الموافق 9 مارس على محافظات ومدن مصر.

القاهرة

العظمى 30 درجة والصغرى 16

الإسكندرية

العظمى 27 والصغرى 14

الإسماعيلية

العظمى 31 والصغرى 15

مطروح

العظمى 18 درجة والصغرى 12

سوهاج

العظمى 31 درجة والصغرى 15

قنا

العظمى 31 درجة والصغرى 14

أسوان

العظمى 33 درجة والصغرى 15

طنطا

العظمى 29 والصغرى 15

العريش

العظمى 28 والصغرى 13

شرم الشيخ

العظمى 29 والصغرى 20

الفيوم

العظمى 31 والصغرى 12

الأقصر

العظمى 32 والصغرى 14

الوادي الجديد

العظمى 29 والصغرى 12

وحذر خبراء الأرصاد سائقي السيارات عند القيادة في الصباح بسبب الشبورة التي تحجب الرؤية، كما أشارت إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على محافظات مصر اعتبارًا من الغد وحتى نهاية الأسبوع الجاري.