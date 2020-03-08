أخبار مصر | "المحاربين القدماء".. بصمة عالمية وإقليمية في المحافل الدولية

وأضاف اللواء باسم عزت، أنه في عام 1960 كان لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب شرف إنشاء الاتحاد العربي للمحاربين القدماء، وبذلك أصبحت الجمعية مشتركة بجميع المحافل دوليا وأفريقيا وعربيًا، ويتم عقد الدورة كل عام فى أحد البلدان الأعضاء بالاتحاد العربى للمحاربين القدماء.

وأشار اللواء باسم عزت أنه يتم ذلك طبقًا للترتيب الأبجدى للدول، حيث تم عقد الدورة رقم 28 للاتحاد العربى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب بالجمهورية اللبنانية في الفترة من (16 – 19 - 09 -2019)، وتمت الموافقة على مشروعات القرارات المقدمة من جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ويتم أثناء عقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والعربى تبادل المعلومات والخبرات بين جميع الجمعيات والمنظمات فيما يختص بالخدمات المقدمة للمحاربين القدماء وأسر الشهداء.

