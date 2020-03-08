أخبار مصر | احتفالاً بيوم الشهيد.. فتح المتاحف العسكرية مجانا للمواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالاً بيوم الشهيد.. فتح المتاحف العسكرية مجانا للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر، لاستقبال المواطنين مجانًا اعتبارًا من التاسع وحتي الخامس عشر من مارس الجاري.

وذلك حرصًا من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات ابناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.