أخبار مصر | جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت جمعية المحاربين القدماء مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أٌعلن فيه عن أنشطة وفعاليات يوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام تزامنًا مع بدء إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وأكد اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، أن إحتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكري إستشهاد الفريق عبد المنعم رياض يجسد أسمي معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد وفخر للأجيال القادمة من أبناء مصر.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية والفنية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عرفانًا لهم وتقديرًا لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.

