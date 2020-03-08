أخبار مصر | برلمانية: تزاحم المواطنين أمام معامل الصحة كارثة قد تسبب مئات الإصابات بـ "كورونا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: تزاحم المواطنين أمام معامل الصحة كارثة قد تسبب مئات الإصابات بـ "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقدت النائبة ايناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، مشهد تزاحم المواطنين أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان لإجراء تحليل PCR كورونا للسفر إلى السعورية، مؤكدة أن هذا المشهد كارثي قد يسبب العديد من الأزمات.

وأكدت النائبة، ضرورة تنسيق وزارة الصحة الأمر، بحيث تضمن عدم التزاحم بهذا الشكل أمام المعامل، وتخصيص ساعات عمل إضافية بالمعامل لاستيعاب هذا الكم الهائل من المواطنين.

وعلقت النائبة: بصرف النظر عن الإصابات التي قد تنجم عن هذا التزاحم، فإنه في حالة وجود حالة واحدة مصابة بالفيروس فإن هذا الأمر يعرض مئات المواطنين لانتقال الفيروس إليهم.

وشددت عضو البرلمان: لا بد من إعادة تنسيق هذا الأمر حرصا على صحة المواطنين ومنعا للتكدس الذي قد يكون بيئة خصبة لانتشار الفيروس.