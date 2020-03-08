أخبار مصر | جمعية المحاربين القدماء تكشف خطة الدولة لدعم أسر الشهداء والمصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمعية المحاربين القدماء تكشف خطة الدولة لدعم أسر الشهداء والمصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، إن توجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بِشأن تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالشكل الذي يتناسب مع التضحيات التي قدموها فداء لثرى الوطن والتطوير الدائم والمستمر لأوجه التكريم والتواصل معهم في مكان إقامتهم وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة للتواصل مع نظيرتها من الجهات المدنية لحل المشاكل وتذليل الصعاب التي تواجههم.

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء أنه تم تنفيذ الندوات التثقيفية بالجامعات المصرية بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي بهدف زيادة الوعي والولاء والانتماء وتم تنظيم الندوة التثقيفية رقم 30 بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم وقام خلالها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكريم بعض أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وتكريم عدد 2 أم مثالية لأسر الشهداء ومصابي العمليات وعدد 2 أب مثالي لأسر الشهداء ومصابي العمليات برحلة عمرة على نفقة جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.

وأشار اللواء باسم عزت الي قيام رئيس الجمهورية بالاحتفال بعيد الفطر المبارك للعام الثانى على التوالى مع أبناء الشهداء ومصابي العمليات بحضور القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية وقام السيد الرئيس باصطحاب أبناء الشهداء لمنطقة الألعاب بعد الاستمتاع بفقرات الحفل التي تضمنت تكريم أبناء الشهداء وتم تكريم جميع المستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات كما تم استكمال تكريم اسر الشهداء ومصابي العمليات من السنوات السابقة.

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وأكد مدير جميعة المحاربين القدماء أنه تم تقديم عدد من المساعدات المادية للمستفيدين من أسر الشهداء ومصابي العمليات وأعضاء الجمعية طبقًا للائحة الجمعية وتم صرف بدل نقدى للأجهزة التعويضية للمصابين أعضاء الجمعية الي جانب صرف مجموعة من الدراجات البخارية بدون تحمل الأعضاء أي تكلفة من ثمن الدراجة وإصدار خطابات توصية لأعضاء الجمعية من المصابين وأسر الشهداء وتنظيم العديد من رحلات اليوم الواحد لأسر الشهداء ومصابي العمليات من جميع محافظات الجمهورية للمناطق العسكرية.

وأضاف أنه تم إستقبال عدد من طلاب الجامعات والمدارس المصرية بجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وتم خلال الزيارة عرض لدور ومهام جمعية المحاربين القدماء والمرور على القاعة التاريخية والمرور على مصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وعرض لبعض منتجات المصنع وعرض لبعض المنتجات الفنية للمحاربين القدماء وتم تنفيذ عدد (2) معرض فني لعرض منتجات المحاربين وأسر الشهداء خلال احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم واحتفالات أكتوبر.

وتابع: تم زيارة المستفيدين من أسر الشهداء ومصابى العمليات كبار السن وتكريمهم بمنازلهم بمختلف محافظات الجمهورية وتم فتح عدد 3 مكتب جديد لجمعية المحاربين القدماء وضحايا بمحافظات ( دمياط – بور سعيد - البحيرة ) لخدمة أسر الشهداء ومصابي العمليات الي جانب قيام الجمعية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بالمرور على أبناء الشهداء بالمراحل التعليمية المختلفة بجميع محافظات الجمهورية وتكريمهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم.