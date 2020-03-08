أخبار مصر | "صناعة البرلمان" عن تغيب وزير القوى العاملة: الوزير تخوف من مواجهة أعضاء اللجنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناعة البرلمان" عن تغيب وزير القوى العاملة: الوزير تخوف من مواجهة أعضاء اللجنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، وصول أي ردود كتابية للجنة، من محمد سعفان وزير القوى العاملة بشأن سياسات الوزارة لتشجيع ثقافة العمل الحر.

وأوضح "عامر"، أن ما نشرته وزارة القوى العاملة بشأن هذا الملف في وسائل الإعلام، لا أساس له من الصحة، قائلا: "لم يرد للجنة أي ردود كتابية من وزارة القوى العاملة؛ لأن الوزير اتصل بي قبيل اجتماع اللجنة بعشر دقائق معلنا اعتذاره عن عدم الحضور، وهو ما قُوبل باستياء وغضب شديدين من أعضاء اللجنة".

ورفض فرج عامر، ما جاء من تصريحات على لسان وزير القوى العاملة، قائلا: "يبدو أن الوزير محمد سعفان تخوف من مواجهة أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب الذين كانوا سيتوجهون له بتساؤلات ساخنة حول فشله في إدارة ملف القوى العاملة وتحول مديريات القوى العاملة بالمحافظات إلى خرابات، وعدم وجود أي سياسات لتشجيع ثقافة العمل الحر وعدم قدرته على مواجهة مافيا وسماسرة عقود السفر الوهمية لتشغيل الشباب بالخارج".

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وكان قد أصدر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بيان قال فيه: إنه سيخاطب الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وأيضا رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما فعله وزير القوى العاملة اليوم الأحد بتجاهله حضور اجتماع اللجنة المقرر، رغم أهميته وتأكيد الوزير مسبقا حضوره.

وأضاف، في بيان اليوم الأحد، أن الوزير هاتفه قبل اجتماع اللجنة بعشرة دقائق، أعلمه باعتذاره عن عدم حضور الاجتماع، ولم يرسل أيا من قيادات الوزارة لحضور الاجتماع، كما لم يعلم اللجنة باعتذاره إلى قبل الاجتماع بوقت قصير، مما سبب ضيق لأعضاء اللجنة.

وشدد على أن ما تم يمثل استهانة بأعضاء مجلس النواب والبرلمان، بما يستوجب المحاسبة، خاصة وأن اجتماع اللجنة كان مهما ومطروحا عليه العديد من القضايا الجوهرية في عمل الوزارة.