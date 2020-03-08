أخبار مصر | مدير تعليم القاهرة في يوم الشهيد تحية إجلال واحترام لأرواح الشهداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير تعليم القاهرة في يوم الشهيد تحية إجلال واحترام لأرواح الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عطية وكيل أول الوزارة على جميع الإدارات التعليمية إحياء يوم الشهيد وتخليد ذكراه العطرة بإلقاء كلمة عن فضل الشهيد ومكانته بطابور الصباح وتخصيص الحصة الأولى يوم غدًا الاثنين لكافة الصفوف الدراسية للحديث عن يوم الشهيد ومكانته.

وتحتفل مصر يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وهو اليوم الذي يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن، ويأتى الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وأرسل تحية إجلال واحترام لأرواحا عشقت التضحية والعطاء كى تهب أوطانها الحياة، ضحت بأغلى ما تملك لتشرق شمس الوطن، كما وجه المعلمين أن يعلموا أبنائنا قيمة التضحية كى يستطيعوا حمل الأمانة والرسالة جيل وراء جيل، لتحيا مصر، ويعرفوا قيمة من ضحوا بأرواحهم من أجل أن يبقى هذا الوطن.

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يوم الشهيد هو يوم استشهاد البطل الفريق عبد المنعم رياض بين جنوده في مواجهة تاريخية، تجسد قصة الصمود وأروع البطولات مرحلة خالدة من مراحل تاريخنا المجيد، وهو من مواليد مدينة طنطا في 22 أكتوبر من عام 1919 م، وهو فريق أول وقائد عسكرى مصرى، شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، كما شغل من قبل منصب رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة المصرية وعين عام 1964 رئيسًا لأركان القيادة العربية الموحدة، وفى حرب 1967 عين قائدًا عامًا للجبهة الأردنية.

ويعد واحدًا من أشهر العسكريين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين؛ حيث شارك فى الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين بين عامي 1941 و1942، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف، حتى وفاته فى 9 مارس 1969م.

وكرم الرئيس المصرى جمال عبد الناصر عبد المنعم رياض بمنحه رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية أرفع وسام عسكرى فى مصر، وتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد فى مصر، كما تم بناء تمثال له بالميدان الذى يحمل اسمه الآن بالقرب من ميدان التحرير بالقاهرة، فى 15 يوليو من عام 2002، تكريما له وتقديرا من محافظة القاهرة.