أخبار مصر | مدير جمعية المحاربين القدماء: جميع أفراد وقيادات الجيش يتمنون الشهادة

وأضاف: من هنا جاء إختيار 9 من مارس من كل عام ليكون يومًا تحتفل به مصر بذكرى شهدائها الأبطال وإتخذت من إستشهاد سيادته رمزًا وتأكيدًا على أن نيل الشهادة شرف يتوق له جميع قادة وضباط وصف ووصناع عسكريين وجنود القوات المسلحة وهذا ما نراه جليًا اليوم من حرص وتسابق أبطال القوات المسلحة لنيل شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب الأسود.

وأشار اللواء باسم عزت إلي أن التخطيط الجيد والأخذ بالاسباب هو سمة النجاح، لذلك أعدت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خطة شاملة للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم وهي أن يتفضل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وكبار قادة القوات المسلحة وبعض القادة السابقين بوضع إكليل من الزهور علي قبر الجندي المجهول وإقامة شعائر صلاة الجمعة بأحد مساجد القوات المسلحة بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأضاف عزت أن إقامة المهرجان الرياضي بجهاز الرياضة للقوات المسلحة والذى يتم فيه مباريات وديه في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والعدو بالكراسي المتحركة بين فرق الجمعية وتقديم عروض للموسيقات العسكرية وكذلك تكريم مجموعة من أبناء الشهداء المتفوقين رياضيًا وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الاحتفال وزيارة مصابي العمليات الإرهابية بالمستشفيات العسكرية وتنفيذ رحلات لأسر الشهداء ومصابي العمليات المناطق العسكرية والقواعد البحرية الجوية والكليات العسكرية ومصانع القوات المسلحة ونوادي القوات المسلحة َالمزارات السياحية مخطط تنفيذ عدد من الرحلات بمناسبة الاحتفال باليوم الشهيد والمحارب القديم.