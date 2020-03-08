أخبار مصر | الأزهر يختتم فعاليات مؤتمر "بناء الإنسان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يختتم فعاليات مؤتمر "بناء الإنسان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر تحت عنوان: "بناء الإنسان في التصور الإسلامي بين الواقع والمأمول"، والذي نظمته الكلية على مدار يومين بمركز الأزهر للمؤتمرات تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتناولت الجلسات الختامية للمؤتمر العديد من القضايا والموضوعات الهامة التي تخص بناء الإنسان في التصور الإسلامي تحت عنوان "بناء الإنسان في ضوء القرآن الكريم، وبناء الإنسان في ضوء السنة النبوية، البناء العقدي والأخلاقي للإنسان، ورسالة الأزهر وأثرها في بناء الإنسان".

كما ناقشت جلسات المؤتمر العديد من الأبحاث العلمية المقدمة من باحثين من مصر ودولة العراق الشقيقة تحت عنوان: "أسس الأخلاق وأثرها في بناء الإنسان، المنهج الأزهري وأثره في بناء الشخصية الأزهرية، وثيقة الأخوة الإنسانية في ضوء السنة النبوية، معالم بناء الإنسان من وقائع وثائق الأزهر الشريف، الأخلاق النظرية ودورها في بناء الإنسان، مناهج الأزهر التعليمية وأثرها في بناء الإنسان، دور المرأة الأزهرية في بناء الإنسان، أثر الإيمان في صحة التصور وسلامة السلوك، السلوك الإنساني وسبل توجيهه من منظور الأخلاق، أهمية البحث العلمي في بناء الفكر المجتمعي، المنهج الأخلاقي في الإسلام.



وشهدت الجلسات الإفتتاحية للمؤتمر حضور الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور عبد الفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية، والدكتور عبدالفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.