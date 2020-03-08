مصر | ننشر تفاصيل تقرير الطب الشرعي في واقعة اغتصاب طفل على يد حلاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل تقرير الطب الشرعي في واقعة اغتصاب طفل على يد حلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلمت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأحد تقرير الطب الشرعي في واقعة اغتصاب طفل على يد حلاق في منطقة حلوان.

وأوضح التقرير الذي تسلمته النيابة، عن وجود تعدى جنسي على الطفل وتهتك في فتحة الشرج ما أدى إلى نزيف شديد وذلك بعد أن أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بعد ورود بلاغ لقسم حلوان من والد الطفل ضد المتهم بعد استدارج الطفل الى شقة المتهم والقيام باغتصابه.

كما أستمعت النيابة الى اقوال المتهم الذى أكد قيامه بالواقعه وأنه يعمل حلاق ومحله بجوار محل جاره الذى يمتلك محل أحذية ويوم الواقعة وجد نجل جاره ويبلغ من العمر 7 سنوات يقوم باللهو فى الشارع فقاما باستداراجه بحجة اعطائه بعض الحلوى وقاما بالذهاب به الى منزله وحين صعد الى الشقه قاما بتجريد الطفل من ملابسه وحين رفض الطفل قاما بضربه وقاما باغتصابه، وبعد ذلك هدده بعد الافصاح عن الأمر.

تلقى العميد علاء جودة مأمور قسم شرطة حلوان بلاغًا من "سامي. ع" صاحب محل أحذية، مفاده اتهام المدعو "بهاء. س" جاره ويعمل حلاقًا ويبلغ من العمر 16 سنة، باغتصاب نجله صاحب الـ7 سنوات، وعلى الفور أمر اللواء عبدالفتاح القصاص، رئيس قطاع الجنوب، بتشكيل فريق بحث لسرعة إلقاء القبض على المتهم، وقاد الحملة الرائد أحمد شعلان معاون المباحث، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم.

وبمواجهته أمام المقدم أحمد البندارى، رئيس المباحث، أقر بارتكابه الواقعة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.